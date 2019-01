Gutachter: Grünes Licht für umstrittenen Erdbau

Anrainer: 30 Seiten Einwände

Familie Damm, die Kolars Firma am nächsten wohnt, brachte dennoch 30 Seiten Einwände vor. Je nachdem, ob diese im BH-Entscheid gewürdigt würden, überlege man den Gang in die nächste Instanz, so Anwalt Matthias Eisterer.