Kriminalbeamte schnapppten Cannabis-Großverkäufer

Nach Erhebungen durch Kriminalbeamte des Bezirkspolizeikommandos Vöcklabruck konnte am 14. November 2018 ein 25-jähriger kosovarischer Staatsbürger aus dem Bezirk Vöcklabruck auf einem Parkplatz in Attnang/Puchheim bei der unmittelbar bevorstehenden Übergabe von insgesamt etwa 7,5 kg Cannabiskraut auf frischer Tat betreten und durch Beamte der EGS OÖ festgenommen werden. Bei weiteren Ermittlungen konnten die ermittelnden Beamten auch den „Suchtgiftbunker“ des 25-Jährigen ausfindig machen und in diesem weitere vier Kilogramm Cannabiskraut sicherstellen.