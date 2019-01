Salzburger Polizei ruft den Personal-Notstand aus

Überstunden einsparen ist völlig unmöglich

„Das geht niemals“, sind sich die Salzburger Bezirkskommandanten einig: Manfred Lindenthaler, Walter Praschberger, Paul Pirchner, Josef Nothdurfter, Kurt Möschl und Felix Gautsch haben das in einem Positions-Papier begründet, das bei der Konferenz zwischen Ministerium und allen Landespolizeikommandanten am 15. Jänner in Wien am Tisch lag. „Da müssten wir Inspektionen tageweise zusperren, es gäbe nachts und an Wochenenden weniger Streifen“, nicht einmal die Absicherung kirchlicher Prozessionen sei da noch möglich: „Unterm Strich“, so die Kommandanten in ihrem Brief, „sind die Bevölkerung und die Beamten an der Basis die großen Leidtragenden.“