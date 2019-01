Festnahme nach Randale im Rausch in Tankstelle

Ein offensichtlich alkoholisierter 39-Jähriger aus Lichtenau im Mühlkreis randalierte am 24. Jänner 2019 gegen 14 Uhr in einer Tankstelle in Rohrbach. Als ihn die einschreitenden Polizisten aus dem Geschäft weisen wollten, wurde der Mann immer aggressiver und beleidigte die Beamten. Trotz mehrmaliger Abmahnungen stellte der 39-Jährige sein Verhalten nicht ein.