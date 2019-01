Oktav macht sogar schon in den USA von sich reden

Schimpelsberger aus Wels, Förstl und die Klaviergalerie in Wien - neben den drei größten Musikverlagen hauen mittlerweile auch renommierte Klavierhäuser in Österreich für Oktav in die Tasten. Die in Linz für Klavierspieler entwickelte Musiknoten-Abo-Internetseite zieht immer weitere Kreise und schielt ins Ausland.