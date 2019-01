Aksel Lund Svindal verzichtet auf Kitz-Abfahrt!

„Wegen dieser Knieverletzung musste Aksel schon zwei Saisonen abbrechen. Ganz gut wird es nicht mehr werden, man muss einfach ein bisschen schlau sein und schauen, was geht und was geht nicht“, sagte Mitter. Es sei eine Tag-zu-Tag-Entscheidung, in Bormio habe es auch einmal nicht gut ausgeschaut. „Man muss da immer schauen, wie es sich entwickelt und mit nur einer Trainingsfahrt wäre es in Kitzbühel schon ein wenig schwierig geworden.“ Wann Svindal sein nächstes Rennen fährt, darüber wollte Mitter nicht spekulieren. Schmunzelnd beruhigte er aber: „Einen Startplatz bei der WM kriegt er, wenn er fahren will, in Abfahrt und Super-G. Das passt.“