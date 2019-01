Großalarm im Zillertal: Bauernhaus in Vollbrand

Das alte Holzhaus wurde von deutschen Urlaubern als Feriendomizil genutzt. Donnerstag gegen 16 Uhr brach dort ein Feuer aus. In kurzer Zeit stand das Gebäude in Vollbrand. Nach ersten Meldungen gibt es zum Glück keine Verletzten. Die Urlauber konnten sich alle in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist noch völlig unklar.