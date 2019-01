Mehr als 4000 Vierbeiner: Hundesteuer, aber wofür?

Hundesteuer fließt ins normale Budget

Faktum ist: Das Geld wird nicht automatisch für die Vierbeiner verwendet! „Die Hundesteuer geht in das normale Budget, so wie viele andere Steuern auch - man kann ja nicht für alles eine Zweckbindung festlegen. Wo fängt man an, wo hört man auf?“, meint Stadtrat Frank Frey. Dennoch sei es bereits sicher, dass die Stadt heuer - wie angekündigt - zwei Freilaufzonen in Waidmannsdorf eröffnen werde.