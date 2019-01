Konjunktur sorgt für viel Arbeit am Stellenmarkt

Für Jacqueline Beyer ist es kein schwerer Gang. Gut gelaunt, mit akribischer sortierter Mappe nimmt die neue Geschäftsführerin des AMS Salzburg im Sitzungszimmer Platz, überkreuzt die Füße, faltet die Hände und startet in ihre allererste Jahreskonferenz – dank der guten Konjunktur, die ihr passable Zahlen verschafft: „Wir konnten mit 13.523 Arbeitslosen einen Rückgang von 5,4 Prozent verzeichnen und konnten so mit einer Arbeitslosenquote von fünf Prozent österreichweit Platz zwei holen, nur Tirol war einen Hauch besser.“ Die Beschäftigung stieg so auf den Allzeit-Rekordwert von 259.354 Dienstverhältnissen (+ zwei Prozent). Wovon vor allem Firmen in der Arbeitskräfte- Überlassungsbranche (-12,4 Prozent) profitierten.