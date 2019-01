Tipp führte zum dritten Tatverdächtigen

Beinahe wäre der Fall ad acta gelegt worden - nun scheint der Überfall auf einen Hotelier im Februar 2017 in Saalbach-Hinterglemm vor der Lösung zu stehen. Anhand eines Tipps und DNA-Spuren konnte die Polizei einen dritten Tatverdächtigen ausfindig machen. Er sitzt derzeit in seiner Heimat in Haft. Und wird bald ausgeliefert.