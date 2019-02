Diese Teppiche lassen Ihr Heim toll aussehen

Wie man sich bettet, so liegt man bekanntlich - und wie man den Boden auslegt, so geht man darauf. Aus dem Bett auf einen flauschigen Bettvorleger zu steigen, versüßt das Aufstehen beispielsweise gleich um Längen. Wenn Sie das herrliche Geh-Gefühl eines kuschligen Untergrundes ebenso lieben, schauen Sie sich doch mal diese Teppichmodelle an, vielleicht ist was für Sie dabei?