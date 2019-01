Debatte um den Karfreitag auch in Oberösterreich

Konkret gebe es zwei Möglichkeiten das EUGH-Urteil umzusetzen. Erstens, der Karfreitag bleibt bzw. wird für alle ein Arbeitstag, die Evangelischen können aber für den Besuch des Gottesdienstes frei bekommen. Dies gilt für Evangelische auch für den Reformationstag am 31. Oktober, wo es in einer Regelung heißt: „Bedienstete, die dem Evangelischen Glaubensbekenntnis angehören und diesen Umstand gegenüber der Dienststellenleitung glaubhaft machen, erhalten am 31. Oktober (Reformationstag) die für den Besuch des Gottesdienstes erforderliche freie Zeit.“