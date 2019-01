Stromvertrag: SPÖ erhöht politischen Druck

Am 6. Februar soll der Gemeinderat entscheiden. Bis dahin will die SPÖ Aufklärung, wie die Verhandlungen gelaufen sind. Federführend war Alfred Ebner, der Anwalt der Stadt. SPÖ-Stadtvize Bernhard Auinger: „Er hat am 15. November das finale Angebot verlangt. Ich will wissen: Wer hat den Auftrag gegeben? Ebner wird den Deal ja nicht selbst zugemacht haben.“