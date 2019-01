In Graz wird an der digitalen Revolution geforscht

Campus in Graz wächst kräftig

Bereits 2021 wird Silicon Austria Labs aber schon wieder aus dem EBS-Center ausziehen: in ein eigenes Gebäude, das bis dahin in Richtung Sandgasse entstehen wird. Es ist nur eines von mehreren Bauprojekten, die in naher Zukunft am sukzessive wachsenden TU-Campus in Graz-St. Peter umgesetzt werden.