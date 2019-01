Streit um Totenbeschau: Notärzte drohen mit Aus

Wie immer hapert es am Geld: 53,20 Euro an Werktagen und 74,30 an Sonn- und Feiertagen plus Kilometergeld gibt es für Kärntens Totenbeschauer. Die Folge: Verstorbene liegen oft stundenlang daheim oder an Unfallstellen, bis sie von der Bestattung abgeholt werden. Deshalb will die Landespolitik, dass die Notärzte einspringen; und zwar, um „Tote freizugeben, wenn keine auffälligen Begleitumstände festzustellen sind!“