Schmerzen! US-Star Vonn verzichtet auf die Abfahrt

Vonn hatte am Sonntag nach dem Weltcup-Super-G in Cortina d‘Ampezzo unter Tränen ein mögliches sofortiges Karriereende in Aussicht gestellt. Die 34-Jährige hatte nach ihrem Ausfall über starke Schmerzen in ihrem mehrfach verletzten Knie geklagt. Der Grund sei eine neue Verletzung, die sie sich aller Wahrscheinlichkeit beim letzten Sprung im abschließenden Abfahrtstraining in Cortina zugezogen habe, erklärte sie nun.