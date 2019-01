„Tag der Lehre“ erlebte einen Riesenansturm

Um jungen Menschen das breite Ausbildungsspektrum von Lehrberufen in Tirol zu präsentieren, fand am Donnerstag zum vierten Mal der „Tag der Lehre“ in der Messe Innsbruck statt. Das Interesse von Schülern und Eltern war gigantisch. Land, Wirtschaft und Sozialpartner wollen gemeinsam den Fachkräftemangel bekämpfen.