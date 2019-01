Von Eisplatte getroffen: „Ging alles so schnell“

Mit etwa 70 km/h war Kai Schöttel (34) aus Pinsdorf auf der B 151 von Unterach am Attersee in Richtung Mondsee unterwegs. In einer Kurve kam ihm ein Lkw entgegen, plötzlich löste sich eine Eisplatte von dessen Dach und durchschlug die Windschutzscheibe des Pkws des 34-Jährigen!