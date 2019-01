Linzer Bürgermeister will nun „Polizeichef“ werden

Vor allem an den „Hotspots“ fehlen Beamte

Auch Bürgermeister Klaus Luger (SP) will nicht mehr länger zuschauen. Vor allem an jenen Dienststellen, die für die „Hotspots“ zuständig sind (etwa in der Inspektion am Hauptbahnhof, in Kleinmünchen oder in der Bürgerstraße, zu der auch Südbahnhofmarkt und Hessenpark gehören) fehlen die Kräfte. „Als Bürgermeister werde ich für die fehlende Sicherheit verantwortlich gemacht. Dabei kann ich gar nichts tun“, fordert Luger nun mehr Kompetenzen.