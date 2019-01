So verbringen die Österreicher ihren Tag

63 Fragen zum rot-weiß-roten Tagesablauf

Für repräsentative Ergebnisse wurden 3000 internetaffine Landsleute im Alter zwischen 14 und 69 Jahren in einem Online-Interview 63 Fragen gestellt. Das Ergebnis: Um 7 Uhr klettern die Wiener aus den Betten. In Vorarlberg springen die Menschen fast eine halbe Stunde früher aus den Federn: Um 6.31 Uhr steht man im Ländle im Durchschnitt auf. In Tirol ist um 6.33 Uhr Tagwache, in der Steiermark um 6.35 Uhr. In Niederösterreich wird um 6.43 Uhr in den Tag gestartet, in Kärnten zwei Minuten später - den Wienern gleich tun es Oberösterreicher, Burgenländer und Salzburger: Auch dort wird um 7 Uhr aufgestanden.