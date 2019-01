Schweizerin Corinne Suter in Garmisch-Training top

„Wir haben die Anweisung von unseren Trainern bekommen, das Tempo herauszunehmen. Ich habe 30 Meter vorher zu bremsen begonnen, der Sprung war für mich eigentlich kein Problem mehr“, berichtete Siebenhofer, die in Garmisch den dritten Weltcup-Sieg ihrer Karriere anpeilt. „Ich glaube schon, dass mir die Strecke liegt, ich war hier auch schon einmal Vierte“, erinnerte sie an das Rennen im Jänner 2017. Damals siegte US-Star Lindsey Vonn, die sich mit einem verletzten Nerv im Wadenbein herumschlägt, am Freitag im zweiten Training aber mit dabei sein wollte.