FPÖ: Ausländer attackieren Frauen in den Lokalen

Wie berichtet, setzt die neue grüne Frauenstadträtin Judith Schwentner ein vor allem in Deutschland erprobtes Projekt auch in Graz um. Speziell geschulte Service-Mitarbeiter in Lokalen sollen aktiv werden, wenn sich Frauen (sexuell) belästigt fühlen. Das Code-Wort für die Frauen, die Hilfe brauchen: „Ist Luisa da?“