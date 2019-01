Huawei will noch heuer Smartphone-Thron erobern

„Kunden haben Vertrauen in uns“

Der Hersteller von Telekommunikationsgeräten, dessen Angebotspalette von Antennen bis hin zu Mobiltelefonen reicht, sieht sich von mehreren Ländern mit Spionage-Vorwürfen konfrontiert. Westliche Geheimdienste unter Federführung der USA werfen Huawei vor, Verbindungen zur Regierung in Peking zu pflegen. Sie haben den Verdacht, deren Ausrüstung oder Handys könnten Spionen dazu dienen, an Staats- oder Firmengeheimnisse zu gelangen. Australien und Neuseeland haben Huawei inzwischen vom 5G-Mobilfunk-Ausbau ausgeschlossen. „Unsere Kunden haben Vertrauen in uns“, betonte Yu nun. „Es sind nur Politiker, die versuchen, Druck auf uns auszuüben.“