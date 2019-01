Leitstelle Tirol: 340.266 Einsätze und Transporte

Obwohl die Einsatzzahlen 2018 nur leicht stiegen, verzeichnete die Leitstelle bei den Anrufzahlen ein Plus von 7,8 Prozent. Auch die Disponierung der Notarzthubschrauber stieg im vergangenen Jahr um knapp zwei Prozent auf 9.887 (2017: 9.706). 1.281 Notarzthubschraubereinsätze waren außerhalb von Tirol - vorwiegend in Bayern und Kärnten - auf Anforderung durch benachbarte Leitstellen zu verzeichnen. Von den 8.606 Einsätzen in Tirol waren rund 58 Prozent im alpinen Bereich, 34 Prozent im Rahmen der rettungsdienstlichen Grundversorgung und acht Prozent Sekundärtransporte.