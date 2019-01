West-Ham-Trainer lässt Arnautovic-Einsatz offen

West Ham Uniteds Trainer Manuel Pellegrini hat sich zum möglichen Einsatz von Marko Arnautovic im englischen FA-Cup bedeckt gehalten. „Am Freitag werden wir die Namen auf der Kaderliste sehen. Marko trainiert bei uns ohne Probleme“, sagte der Chilene am Donnerstag. West Ham tritt in der 4. Runde des Cupbewerbs am Samstag bei Zweitligist AFC Wimbledon an.