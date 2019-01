Europameisterin Flock bangt um Start in St. Moritz

„Mich hat eine Erkältung erwischt, an ein Training war in den letzten beiden Tagen nicht zu denken. Wir werden am Freitag vor dem Rennen kurzfristig entscheiden, ob ich an den Start gehe“, sagte Flock, die bereits zwei Weltcup-Siege und einmal EM-Gold (2016) in St. Moritz gewonnen hat.