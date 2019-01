Erbprinz lobt Österreich: „Sehr gut entwickelt!“

Bundespräsident Alexander van der Bellen ist anlässlich der 300-Jahr-Feier von Liechtenstein ins Fürstentum gereist. Erbprinz Alois verwies bei einem Treffen auch auf „schwierige Zeiten“ in den Beziehungen Liechtensteins zu Österreich, etwa während des Ersten Weltkriegs und nach dem „Anschluss“ Österreichs. „Entsprechend sind wir froh darüber, dass sich Österreich in den letzten Jahrzehnten sehr gut entwickelt hat und wir nicht zuletzt auch dank der gemeinsamen Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum unsere Beziehungen in den letzten Jahren weiter vertiefen konnten.“