Kurz: „Europa darf den Anschluss nicht verpassen“

So gelte es etwa in der Automobilindustrie Expertise für Elektroautos und Batterien zu entwickeln und in digitalen Schlüsselfeldern, wie etwa der künstlichen Intelligenz, zusammenzuarbeiten, um „schnell aufzuholen, was wir vielleicht in den letzten Jahren verpasst haben“, so Kurz, der bereits am Wochenende in einem Interview ein eher düsteres Bild von Europa gezeichnet hatte.