Österreich 2018 bei Touristen sehr gefragt

Wien verzeichnet Plus von 6,3 Prozent

Die Bundeshauptstadt Wien durfte sich über einen regelrechten Touristenansturm freuen. Die Übernachtungen legten von 6,3 Prozent auf 16,5 Millionen zu. Starke Zuwächse gab es auch in den Bundesländern Oberösterreich (plus 5,7 Prozent), Salzburg (plus 4,2 Prozent) und Tirol (plus 3,6 Prozent). Einzig im Burgenland gingen die Übernachtungszahlen im Vorjahr um 1,4 Prozent zurück.