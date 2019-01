Italien muss Amanda Knox Entschädigung zahlen

Fast vier Jahr nach ihrem Freispruch in einem nie ganz aufgeklärten Mordfall in der Stadt Perugia hat die US-Amerikanerin Amanda Knox einen Prozess gegen Italien beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg gewonnen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Italien die Verteidigungsrechte der 31-jährigen Knox verletzt hat. Italien wird Knox 10.400 Euro Entschädigung zahlen müssen und 8000 Euro an Verfahrenskosten übernehmen, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil.