Missbrauchs-Prozess endet mit Freispruch

Ein 43-Jähriger hat sich am Donnerstag bei einem Prozess in Salzburg wegen „sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person“ verantworten müssen. Er soll laut Anklage nach einer Weihnachtsfeier am 8. Dezember 2017 an der Freundin seines Arbeitskollegen unter Ausnützung ihres durch Drogen beeinträchtigten Zustandes geschlechtliche Handlungen vorgenommen haben. Dies konnte dem Angeklagten aber mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nicht nachgewiesen werden: Daher fällte die Richterin einen Freispruch im Zweifel.