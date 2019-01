Klirrende Kälte macht am Wochenende Pause

Am Samstag schließen sich letzte Wolkenlücken nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten am Vormittag rasch. Von Nordwesten breitet sich außerdem zunächst Schneefall bis in den äußersten Osten aus. Gleichzeitig beginnt aber die Schneefallgrenze auf 300 bis 800 Meter Seehöhe zu steigen. In den Niederungen kann es in windgeschützten Lagen beim Übergang von Schnee in Regen mitunter zu glatten Straßen kommen. Von Osttirol über Kärnten bis ins Südburgenland gibt es hingegen einen Wechsel aus dichten Wolken und etwas Sonnenschein. Erst am Nachmittag greift der Niederschlag von Norden immer öfters auch auf die südlichen Landesteile über. Der Wind bläst mäßig bis lebhaft aus Süd bis West. In der Früh minus zehn bis null Grad, Tageshöchsttemperaturen minus zwei bis plus fünf Grad.