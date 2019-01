Schäden auf den Straßen gehen in die Millionen

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) sprach von einer Dimension von 50 Jahren, in denen solche Schneefälle wie in den zwei Jänner-Wochen vorkämen: „Ich glaube, der Einsatz ist in Summe professionell und menschlich großartig zustande gebracht worden. Es ist Zeit für herzlichen Dank an alle Helfer.“ Schützenhöfer zitierte den Chef der steirischen Bergrettung, Michael Miggitsch: „Dieser Einsatz hat uns zusammengeschweißt, und das ist etwas Schönes, vor allem, wenn nicht jeder Handgriff durch Gesetz oder Verordnung festgeschrieben ist.“ Eine endgültige Bilanz könne man noch nicht ziehen, vor allem in Bezug auf mögliche Schäden. Es sei einiges im Lawinenverbau zu machen, einiges zu evaluieren, aber ohne Panik, sagte Schützenhöfer.