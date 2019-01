1100 Billig-Leihräder von Wiens Straßen gesammelt

Die sogenannten Free-Floating-Räder hatten in der Vergangenheit immer wieder für Aufregung in Wien gesorgt - vor allem jene Bikes, die illegal entsorgt oder abgestellt wurden. Als Konsequenz musste daher seitens der Stadt in puncto Regeln nachgeschärft werden - etwa wurde eine Registrierungs- sowie Wartungspflicht eingeführt, die im August 2018 in Kraft trat. Dies jedoch missfiel offenbar den beiden Leihrad-Firmen, weshalb sie sich als Reaktion auf die Vorschriftenverschärfung aus der Bundeshauptstadt zurückzogen.