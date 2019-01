Die Geschworenen beraten: Urteile erst am Freitag

Der Prozess gegen 14 Mitglieder des Staatenbunds Österreich neigt sich dem Ende zu: Im Grazer Straflandesgericht ist am Donnerstag die Beratung der Geschworenen in vollem Gang. Die drei Berufsrichter waren in greifbarer Nähe, falls bei den Laienrichtern Unklarheiten in Bezug auf die fast 300 Fragen auftauchen sollten.