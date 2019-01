Russland warnt vor US-Intervention in Venezuela

Die Staatskrise in Venezuela droht nun auch zu einem neuen Konflikt zwischen den USA und Russland zu werden. Während Washington den Präsidenten des entmachteten Parlaments unterstützt, der sich am Mittwoch zum Interimspräsidenten erklärt hat, sieht Moskau nach wie vor Nicolas Maduro als legitimen Staatschef. Das russische Außenministerium warnte am Donnerstag vor einer von US-Präsident Donald Trump nicht explizit ausgeschlossenen Militärintervention im Ölstaat. Ein solcher Schritt würde ein katastrophales Szenario auslösen, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow.