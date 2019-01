„Provokation“: NGO-Schiff steuert Richtung Italien

Salvini bleibt hart: „Niemand wird in Italien landen“

Salvini beharrte am Donnerstag auf seiner harten Haltung: „Niemand wird in Italien landen. Wir sind bereit, Medikamente und Lebensmittel zu entsenden, wenn das helfen sollte, doch Italiens Häfen sind und bleiben geschlossen“, so der Innenminister auf Twitter. Bereits am Sonntag sagte Salvini nach zwei Schiffsunglücken mit Dutzenden toten Flüchtlingen im Mittelmeer, dass Italien Rettungsschiffen mit Migranten an Bord nicht seine Tore öffnen werde.