Ein engagierter Priester hilft da wie dort

Emeka Emeakaroha hat in seiner Heimat Philosophie studiert und das Priesterseminar absolviert. Aufgrund der Partnerschaft zwischen seiner Heimatdiözese und der Diözese St. Pölten kam er 1995 nach Österreich. Nachdem er an der Universität Wien das Doktorat in systematischer Theologie absolvierte, begann er seine Priesterlaufbahn. Zunächst in Krems, heute hat er die Leitung des Pfarrverbandes Ober-Grafendorf und Weinburg als Pfarrer über. Auch unterrichtet er Religion im BRG Lilienfeld und ist der erste Afrikaner bei der Österreichischen Feuerwehr.