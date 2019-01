Auto überschlug sich auf Schneefahrbahn

Das Schneetreiben am Mittwoch in Graz hat zum Glück für keine größeren Unfälle gesorgt. Einige Autofahrer haben die glatten Fahrbahnen dennoch unterschätzt. So offenbar auch eine 19 Jahre alte Lenkerin: Sie geriet gegen 18.15 Uhr in der St. Gotthardstraße ins Schleudern, fuhr gegen eine Mauer, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Die Fahrerin wurde wurde von zwei tatkräftigen, nachkommenden Lenkern geborgen. Sie leisteten auch Erste Hilfe. Die Berufsfeuerwehr stellte den Wagen per Seilwinde wieder auf.