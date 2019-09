Wenn sich die Ursache der Verstopfung noch in Abflussnähe befindet und noch nicht in die Rohre geraten ist, können Sie den Abfluss zunächst mit einer Saugglocke reinigen. Dafür drehen Sie das Wasser in lauwarmer Temperatur auf und setzen die Saugglocke am Abfluss an. Nach ein paar Wiederholungen sollten sie den Abfluss bereits von einigen Übeltätern befreit haben.