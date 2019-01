Sala schon tot? Suche mit Flugzeug fortgesetzt

„Ich habe so Angst“

Kurz vor seinem Verschwinden hatte Sala in einer WhatsApp-Nachricht an Freunde Sorgen über den Zustand der Maschine geäußert. „Ich bin im Flugzeug, das so aussieht, als ob es auseinanderfällt. Wenn ihr in eineinhalb Stunden keine Neuigkeiten von mir habt, weiß ich nicht, ob man jemanden auf die Suche nach mir schickt, weil man mich nicht finden wird. Ich habe solche Angst“, sagte er in der Sprachnachricht und befürchtete das Schlimmste.