Wiener Wirt verschenkt warmes Essen an Obdachlose

Der Winter hat Wien im Moment fest im Griff. So bezaubernd der Schnee auf der Wiese und auf den Dächern auch aussieht - die Kälte ist für viele Obdachlose lebensgefährlich. Das weiß auch Manuel Schmidt, der heuer bereits zum dritten Mal eine Woche lang täglich eine warme Mahlzeit mit einem Getränk an Menschen ohne Wohnsitz verschenkt. Die Obdachlosen sind herzlich willkommen in seinem Dresdnerhof im 20. Bezirk zu speisen - natürlich gratis.