Rafael Nadal fegt Jungstar Tsitsipas vom Platz

„Vor ein paar Wochen musste ich in Brisbane absagen. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass ich hier ins Finale komme“, stellte Nadal im Court-Interview mit John McEnroe fest. „Es fühlt sich richtig gut an, so in die Saison zu starten.“ Nadals Auftritte waren auch ein Statement im immer wieder bemühten Kampf der Generationen: Nach Alex de Minaur (AUS) und Frances Tiafoe (USA) hat er auch die aktuell heißeste Aktie der nextGen-Generation bezwungen.