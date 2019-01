Dakar-Held Matthias Walkner muss unters Messer

Matthias Walkner hat sich am Donnerstag einer Operation am verletzten Sprunggelenk unterzogen. Beim Zweiten der diesjährigen Dakar-Rallye wurde im Zuge einer Computertomographie ein Bruch des Sprungbeins festgestellt, wie seine Presseabteilung bekannt gab. Die Fraktur zog sich Walkner bei einem Sturz auf der 4. Dakar-Etappe am 10. Jänner zu, fuhr die Rallye mit Schmerztabletten aber noch zu Ende.