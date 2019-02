Eigener Gehweg für „Smombies“ auch in Wien?

Es ist also an der Zeit, etwas zu unternehmen. Da dieses Problem vor allem in größeren Städten auftritt, haben sich einige Bürgermeister etwas einfallen lassen. In Vilnius, der Hauptstadt von Litauen, wurde nun ein 300 Meter langer Gehweg speziell für „Smombies“ angelegt. Darauf können sie während dem Gehen in Ruhe auf ihr Smartphone blicken, ohne andere oder sich selbst zu gefährden. Am Boden sind Pfeile markiert, damit sie nicht einmal aufblicken müssen um die richtige Richtung zu erkennen. Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist nicht die erste Umsetzung dieser Art. Seit 2014 gibt es bereits einen eigenen „Smombie“-Weg in der chinesischen Metropole Chongqing sowie im belgischen Antwerpen.