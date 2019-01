„Gesetz darf nicht kriminelle Migranten schützen“

Kickl: „Werde geprügelt, weil ich Rechtsstaatlichkeit einhalte“

Der Innenminister hatte am Dienstag in einem ORF-Interview gemeint, „dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht“, woraufhin ihm vorgeworfen wurde, an der Menschenrechtskonvention zu rütteln. Kickl selbst erklärte dazu bereits am Mittwochabend im „Krone“-Talk mit Katia Wagner: „Das größte Problem für ein rechtsstaatliches System entsteht dann, wenn es die Menschen nicht mehr verstehen. Ich werde dafür geprügelt, dass ich die Rechtsstaatlichkeit einhalte. Ich bekenne mich voll und ganz zur Rechtsstaatlichkeit.“