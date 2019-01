Die „Straße der Ameisen“ im Schauspielhaus

Außer Couch und Fernseher hat Ausstatterin Andrea Kuprian den Darstellern nicht viel gegeben. Aber es gibt tatsächlich auch nicht viel in La Habana, dem Ort, an dem Großmutter, Mutter, Tochter und deren Freund auf ein Paket warten, das vor 42 Jahren an den Großvater geschickt wurde. So wird gewartet, auf das Paket, aber vor allem auf die tägliche Serie. Ein beschauliches Leben, bis eine Schneeflocke vom Himmel fällt.