Klirrende Kälte: Niagarafälle erstarren zu Eis

Springbrunnen erstarrt zu Eis

Grund für die eisige Kälte in den USA ist ein arktisches Sturmtief, das kalte Luft in den Nordosten der USA schaufelt. Die Minusgrade und der kalte Wind lassen nicht nur Gebäude zu Schneepalästen werden, sondern auch Wasser zu Eis erstarren. Der Springbrunnen im Bryant Park in Manhattan (siehe Video oben) wirkt beispielsweise wie ein surreales Gebilde aus dem Disney-Film „Frozen“ (dt. „Die Eiskönigin“).