Hochverrat! Ex-Präsident Janukowitsch verurteilt

Knapp fünf Jahre nach dem Sturz des prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch ist der ehemaligen ukrainische Staatschef am Donnerstag in seiner Abwesenheit wegen Hochverrats und Beihilfe zur Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim durch Russland verurteilt worden. Der 68-Jährige hält sich seit 2014 in Russland auf. Das Strafausmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Ganz gleich wie dieses ausschauen wird, es ist unwahrscheinlich, dass Janukowitsch je eine ukrainische Zelle betreten wird.