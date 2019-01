Diese Alltagsdinge sind Feinstaubschleudern

Das Thema Feinstaubbelastung ist in aller Munde - oder auch in der Nase. Auch wenn Kritiker zuletzt Zweifel an der Gesundheitsgefahr geäußert hatten, ist der Großteil der Experten der Meinung, dass Feinstaub krank macht. Wegen aktuell hoher Werte in Wien wurde am Dienstag sogar von sportlichen Aktivitäten im Freien abgeraten. Kleinste, gesundheitsschädliche Partikel machen jedoch nicht vor unserer Wohnungstür halt - in Innenräumen kann die Feinstoffbelastung sogar höher sein als draußen. Und gerade im Winter halten wir uns sehr viel in geschlossenen Räumen auf. Bewusstsein dafür möchte die Initiative MeineRaumluft schaffen. Laut deren Experte Thomas Schlatte sollte man die Luftqualität genauso streng unter die Lupe nehmen wie das, was wir essen und trinken: „Lebensmittel sind Stoffe oder Erzeugnisse, die vom Körper aufgenommen werden. Da wir 15 Kilogramm Luft pro Tag aufnehmen, ist sie eigentlich als Lebensmittel zu betrachten.“ Die Broschüre dazu gibt es hier kostenlos zum Download.